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    Milyon dolarlık NFT pazarında satışlar çakıldı

    Paylaşılan verilere göre NFT satışları, Eylül 2021'den bu yana yüzde 92 düştü. Milyon dolarlık pazar, çökme tehlikesiyle karşı karşıya.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 14:36
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    Milyon dolarlık NFT pazarında satışlar çakıldı

    Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

    Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

    Geçtiğimiz yıldan beri gündemden düşmeyen NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

    Satışlarda yüzde 92 düşüş var

    Yeni yapılan araştırmaya göre, NFT satışları Eylül 2021'den bu yana yüzde 92 düştü. Paylaşılan bilgilere göre, Eylül 2021'de 225 bin civarında olan günlük NFT faaliyeti, Mayıs 2022'nin ilk haftasında günlük 19 bine kadar geriledi.

    nft

    Google aramaları da düştü

    Öte yandan, Google'da yapılan NFT aramaları da bu yılın başından mayıs ayına kadar yüzde 88 azaldı.

    Öte yandan; NFT'ler, 2021 yılında teknoloji dünyasının en büyük trendlerinden biriydi. Dünyaca ünlü iş insanları, ünlü isimler ve hatta hükumetler, bu trende katılmıştı.

    NFT'ler her ne kadar hükümetler tarafından bile kullanılacak kadar popüler olsa da bu pazara inanmayan birçok ünlü isim de var.

    Örneğin kripto para paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Elon Musk, NFT pazarına saçmalık olarak bakıyor.

    NFT'ler; dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve hırsızlık gibi pek çok alanda da kullanılmaya başlandı.

    Chainalysis'in hazırladığı rapora göre, NFT'leri kara para aklama amacıyla kullananların sayısı da giderek artıyor.


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