Milyonlarca zararlı yazılım Google ve Microsoft servisleri üzerinden yayıldı

Hackerlar, geçtiğimiz yıl milyonlarca kötü amaçlı yazılımı Google ve Microsoft aracılığıyla kurbanlara yolladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan internet kullanımı, siber korsanları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırıların sayısı rekor seviyede arttı.

Bilgisayar korsanları, tahmin edebileceğiniz gibi bu zararlı yazılımları yaymak için en çok kullanıcısı olan servisleri tercih ediyor.

MICROSOFT VE GOOGLE'I KULLANIYORLAR

Kurumsal güvenlik şirketi Proofprint’in Başkan Yardımcısı Ryan Kalember, yalnızca geçtiğimiz yıl güvenli platformlar aracılığıyla 59 milyondan fazla kötü niyetli e-postanın, Microsoft Office 365 üzerinden kurbanlara gönderildiğini açıkladı.

Ayrıca Kalember, yüzde 27’si Gmail üzerinden olmak üzere 90 milyondan fazla kötü niyetli mesajın Google aracılığıyla gönderildiğini söyledi.

2021 yılının ilk çeyreğine baktığımızda ise Microsoft 365 üzerinden gönderilen zararlı mesajların sayısı 7 milyona ulaştı.

İlk çeyrekte Google üzerinden gönderilen zararlı içeriklerin sayısı ise 45 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Yapılan saldırılarda, genellikle kullanıcılara sahte doğrulama sayfalarına yönlendirilen URL’ler ve zararlı yazılım içeren e-posta ekleri gönderiliyor.

Bu nedenle kimin gönderdiğini bilmediğiniz e-postaları açmamak veya gelen linklere veya eklere tıklamamak gerekiyor.