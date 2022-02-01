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    Minik ama kritik! iPhone arka kameranın yanındaki delik meğer...

    iPhone cihazların arka kamerasının hemen yanı başındaki küçük delik ne işe yarıyor çoğu kullanıcı tarafından merak ediliyor. Aslında oldukça önemli de bir işlevi var. İşte sırrı haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 16:56
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    Minik ama kritik! iPhone arka kameranın yanındaki delik meğer...

    Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik bulunuyor.

    Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü...

    Bazılarının gözü sıklıkla takılsa da bu minik deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok.

    İşte aydınlanmanızı sağlayacak o yanıt, haberimizde...

    IPHONE KAMERANIN YANINDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR

    Önemsenmeyecek kadar küçük olan bu delik aslında mikrofondur. Siri ve Google Asistan için bir ses tanımaya yardımcı olur.

    Bu sayede Snapcahat, Facetime, instagram hikayelerde yaşanan ses sorunu bu küçük mikrofon sayesinde çözülmüş olur

    Siri’ye söyleyeceğiniz bir komut sonrası söylediğiniz anlaşılmıyorsa ya da videolarda ses çok düşük geliyorsa bu durumun açıklaması; kamera yanında bulunan küçük deliği elinizle kapatmanız ile alakalı olarak sesiniz anlaşılmaz ya da videolarda ses düşük çıkar.

    Minik ama kritik! iPhone arka kameranın yanındaki delik meğer... #1


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