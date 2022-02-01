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- Minik ama kritik! iPhone arka kameranın yanındaki delik meğer...
Minik ama kritik! iPhone arka kameranın yanındaki delik meğer...
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 16:56
Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik bulunuyor.
Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü...
Bazılarının gözü sıklıkla takılsa da bu minik deliğin ne işe yaradığını pek bilen yok.
İşte aydınlanmanızı sağlayacak o yanıt, haberimizde...
IPHONE KAMERANIN YANINDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR
Önemsenmeyecek kadar küçük olan bu delik aslında mikrofondur. Siri ve Google Asistan için bir ses tanımaya yardımcı olur.
Bu sayede Snapcahat, Facetime, instagram hikayelerde yaşanan ses sorunu bu küçük mikrofon sayesinde çözülmüş olur
Siri’ye söyleyeceğiniz bir komut sonrası söylediğiniz anlaşılmıyorsa ya da videolarda ses çok düşük geliyorsa bu durumun açıklaması; kamera yanında bulunan küçük deliği elinizle kapatmanız ile alakalı olarak sesiniz anlaşılmaz ya da videolarda ses düşük çıkar.