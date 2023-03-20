Minnesota Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif sızıntı, kazadan aylar sonra ortaya çıktı Minnesota Nükleer Santrali'ndeki yetkililer, geçtiğimiz kasım ayında meydana gelen kazada radyoaktif sızıntı olduğunu aylar sonra açıkladı.

ABD'deki Minnesota Nükleer Santrali'nin işletmecisi,tesisin geçen kasım ayında radyoaktif trityum içeren bir su sızıntısı yaşadığını, ancak bu kirliliğin sadece tesiste olduğunu ve çevreyi etkilemediğini açıkladı.

Minnesota'nın Midwest eyaletindeki Minneapolis'te bulunan nükleer santralin işletmecisi Xcel Energy, sızıntıyı halka açıklamak için neden üç aydan fazla bekledikleri konusunda hiçbir açıklama yapmadı.

Şirket, 22 Kasım'da sızıntıyı öğrendiklerinde devlet yetkililerine ve federal Nükleer Düzenleme Komisyonu'na (NRC) haber verdiklerini söyledi.

Şirketin başkanı Chris Clark yaptığı açıklamada, "Bu sızıntı halk veya çevre için bir risk oluşturmasa da, bunu çok ciddiye alıyoruz ve durumu güvenli bir şekilde ele almak için çalışıyoruz." dedi .

1.5 milyon litre su sızdı

Minnesota Kirlilik Kontrol Ajansı, sahaya trityum içeren yaklaşık 1.5 milyon litre su sızdığını, ancak hiçbirinin Mississippi Nehri'ne veya kirli içme suyu kaynaklarına ulaşmadığını belirtti.

Ajans, devlet yetkililerinin bölgedeki verileri aktif olarak incelediğini ve düzeltme çabalarını denetlediğini vurguladı.

Trityum nedir

Trityum, nükleer santrallerde elektrik üretiminin bir yan ürünü olan radyoaktif bir hidrojen izotopudur ve çevrede doğal olarak da oluşabilir.