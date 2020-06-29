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    MIUI 12 kararlı sürümü alan yeni Xiaomi telefonları

    Xiaomi'nin dağıtmaya başladığı yeni arayüz sürümü MIUI 12, kararlı sürüm olarak bazı modellere sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 15:04
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    MIUI 12 kararlı sürümü alan yeni Xiaomi telefonları #1

    Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.

    Birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12; kararlı beta sürüm olarak Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro Zoom Edition ve Mi 10 Lite Youth Zoom modelleri için yayınlanmıştı.

    xiaomi

    BAZI MODELLER KARARLI SÜRÜMÜ ALDI

    Şimdiye kadar MIUI 12 güncellemesini beta olarak kullanıma sunan Xiaomi, bazı modeller için güncellemenin en son kararlı sürümünü yayınladı. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan modeller şu şekilde:

    • Redmi K30 5G
    • Redmi K30 Pro Zoom
    • Mi 9
    • Mi 9 Pro 5G
    • Mi 10 Youth
    • Mi 10, Mi 10 Pro
    • Mi 9 Explorer Edition
    • Redmi K20 Pro
    • Redmi K20

    Yukarıdaki telefonlara ek olarak, ikinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:

    • Redmi Note 7
    • Redmi Note 7 Pro
    • Redmi Note 8 Pro
    • Redmi Note 9
    • POCOPHONE F1
    • POCO F1
    • Mi 10 Pro
    • Mi 10
    • POCO F2 PRO
    • Mi 10 Lite
    • Mi Note 10
    • Mi 8  Mi 8 Pro
    • Mi MIX 3
    • Mi MIX 2S
    • Mi 9 SE
    • Mi 9 Lite
    • Redmi Note 7S
    • Mi Note 3
    • Mi MIX 2
    • Mi MAX 3
    • Mi 8 Lite
    • Redmi Y2
    • Redmi S2
    • Redmi Note 5
    • Redmi Note 5 Pro
    • Redmi 6A
    • Redmi 6
    • Redmi 6 Pro
    • Redmi Note 6 Pro
    • Redmi Y3
    • Redmi 7
    • Redmi 7A
    • Redmi Note 8
    • Redmi Note 8T
    • Redmi 8
    • Redmi 8A
    • Redmi 8A Dual
    • Redmi Note 9S
    • Redmi Note 9 Pro
    • Redmi Note 9 Pro Max
    • Mi Note 10 Lite

    Instagram: @eshteknoloji

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