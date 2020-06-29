MIUI 12 kararlı sürümü alan yeni Xiaomi telefonları

Xiaomi'nin dağıtmaya başladığı yeni arayüz sürümü MIUI 12, kararlı sürüm olarak bazı modellere sunuldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 11 arayüzünün yerini, artık MIUI 12 sürümü alıyor.

Birçok yeni özellikle birlikte gelen MIUI 12; kararlı beta sürüm olarak Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro, Mi 9T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro Zoom Edition ve Mi 10 Lite Youth Zoom modelleri için yayınlanmıştı.

BAZI MODELLER KARARLI SÜRÜMÜ ALDI

Şimdiye kadar MIUI 12 güncellemesini beta olarak kullanıma sunan Xiaomi, bazı modeller için güncellemenin en son kararlı sürümünü yayınladı. MIUI 12 kararlı güncellemesini alan modeller şu şekilde:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro Zoom

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 10 Youth

Mi 10, Mi 10 Pro

Mi 9 Explorer Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Yukarıdaki telefonlara ek olarak, ikinci etapta güncellemeyi alacak modeller şu şekilde: