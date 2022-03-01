MIUI 13 güncellemesi alacak 13 Xiaomi modeli daha belli oldu

MIUI 13 güncellemesi alacak 13 Xiaomi modeli daha belli oldu

MIUI 13'ün global dağıtımına başlayan Xiaomi, kararlı sürüm için ikinci parti güncellemelere başlıyor.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte karşımıza çıkmıştı.

MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek.

Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.

MIUI 13 ALACAK 13 YENİ MODEL

MIUI 13 güncellemesi, ilk yayınlandığında yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise güncelleme, dünya genelindeki kullanıcılar için yayınlanıyor.

Xiaomi, MIUI 13 yazılımının kararlı sürümüne yönelik ikinci güncelleme dalgasının başladığını duyurdu.

Yayınlanan liste, sistem yazılımının en son sürümüne yükseltilecek olan Xiaomi ve Redmi markalarını gösteriyor.

Çinli kaynaklara göre, Mart 2022'nin sonuna kadar aşağıdaki akıllı telefon modelleri yeni MIUI 13 arayüzünün kararlı sürümüne kavuşacak:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Civi