MIUI 13 güncellemesi kasımda geliyor

Xiaomi, sosyal medya hesabında MIUI 13'ün çıkış tarihine işaret eden bir gönderi paylaştı. Şirket, önümüzdeki kasım ayını işaret etti.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, yakın bir zamanda MIUI 13 sürümüne güncellenecek.

Geçtiğimiz aylarda MIUI 13 güncellemesi üzerinde testlere başlayan Çinli şirket, yakın bir zamanda yeni sürümü destekleyen modellere sunmaya başlayacak.

Xiaomi neredeyse tüm uyumlu cihazları MIUI 12.5 sürümüne güncelledikten sonra MIUI 13'ün çıkış tarihiyle ilgili ipuçları vermeye başladı.

KASIMDA YAYINLANABİLİR

Çinli markanın Weibo hesabında, yeni ürün yazılımının kasım ayında yayınlanacağını ima eden bir gönderi paylaşıldı.

MIUI 13 NELER SUNACAK

Weibo'da yayınlanan görüntülere baktığımızda, MIUI 13'ün yeni widget'lara ve görsel düzenlemelere sahip olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca güncelleme ile sistem simgelerinin görünümü de değişecek ve arama çubuğu ekranın alt kısmına taşınacak.

Yeni işletim güncellemenin temel özelliklerinden biri, dahili depolama alanını kullanarak RAM miktarını artırma işlevi olacak. Bu teknoloji sayesinde eski telefonların performansı artacak.

MIUI 13 güncellemesinin, mevcut sürüme kıyasla daha akıcı animasyonlar, yeni temalar, geliştirilmiş gizlilik ve genişletilmiş güç yönetimi özellikleri getirmesi bekleniyor.

MIUI 13 ALACAK TELEFONLAR

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre; son 2 yıl içinde piyasaya sürülen tüm Xiaomi, Redmi ve Poco marka akıllı telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak.

Sızdırılan bilgilere göre, MIUI 13 güncellemesi alması beklenen telefonlar şu şekilde: (Liste Xiaomi tarafından doğrulanmadığından değişiklikler yaşanabilir.)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30s

Redmi K30 Ultra

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi-10X 4G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Explorer

Poco M2 Reloaded

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3