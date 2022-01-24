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- MIUI 13'ün global versiyonu yakında geliyor
MIUI 13'ün global versiyonu yakında geliyor
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 16:55
- Güncelleme : 24.01.2022 - 17:07
Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte karşımıza çıkmıştı.
MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek.
Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.
MIUI 13 GLOBAL SÜRÜMÜ YAKINDA GELİYOR
MIUI 13 güncellemesi, ilk yayınlandığında yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise güncellemenin dünya genelindeki kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.
Xiaomi'nin 26 Ocak'ta Redmi Note 11'in global versiyonlarını tanıtacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Aynı etkinlik kapsamında, MIUI 13 global sürümünün de duyurulması bekleniyor.
Xiaomi'nin, etkinlikten önce veya kısa bir süre sonra global pazardaki bazı Xiaomi ve Redmi modelleri için MIUI 13'ün beta sürümünü kullanıma sunacağı söyleniyor.
MIUI 13 ALACAK TÜM MODELLER
MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerinin kapsamlı resmi listesi yayınlandı. Bu ilk küresel MIUI 13 duyurusu, bu ay içinde güncelleme alacak olan 18 modeli kapsıyor:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi-Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi Pad 5
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 8 (2021)
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11T
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
Yayınlanan sürümün sadece bir beta güncellemesi olması sebebiyle bazı hataların olabileceğini unutmayın.
Öte yandan, yukarıdaki modeller ile birlikte, MIUI 13'ün test edildiği modeller de güncellemeyi alacak. Test kapsamına dahil edilmeyen telefonlar ise güncelleme alamayacak.
MIUI 13 TESTLERİNE BAŞLANAN TELEFONLAR
- Xiaomi Civo
- Xiaomi Mi MIX 4
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Youth Edition
- Redmi K40
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro
- Redmi K30S Extreme Edition
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi K30 Extreme Edition
- Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
- Xiaomi Mi 10
- Redmi K30 Pro
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30
- Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi CC9 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi Note 11 5G
- Redmi-Note 9 4G
- Redmi Note 9
- Redmi 10X Pro
- Redmi-10X
Ocak ayının ortasından itibaren, herkese açık beta sürümünü alacak ilk telefon grubu ise şu şekilde olacak:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi-12X
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Mi MIX 4
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi-Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Youth Edition
- Xiaomi Mi Pad 5
- Xiaomi-Mi Pad 5 Pro
- Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi-K30S Extreme Edition
- Redmi K30 Extreme Edition
- Xiaomi Mi 10 Extreme Edition
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi-Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 11 5G
- Redmi-Note 9 4G
- Redmi Note 9
- Redmi 10X Pro
- Redmi-10X
- Xiaomi CC9 Pro
*Not: POCO modelleri daha sonra listeye eklenecek.