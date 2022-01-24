MIUI 13'ün global versiyonu yakında geliyor

Xiaomi, MIUI 13'ün global versiyonunu yakında tanıtacak. Android 12 tabanlı MIUI 13 alacak Xiaomi modelleri belli oldu.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI arayüzü, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte "Xiaomi 12" akıllı telefon serisiyle birlikte karşımıza çıkmıştı.

MIUI 13 güncellemesi; güvenlik, performans ve tasarım alanında birçok yeniliği Xiaomi akıllı telefon modellerine getirecek.

Xiaomi amiral gemileri, yeni versiyonla MIUI 12.5 sürümüne göre yüzde 15 daha az kare atlama sorunu yaşayacak. Bu oran, orta segment modellerde yüzde 32 ve alt segment modellerde yüzde 52'ye kadar çıkacak.

MIUI 13 GLOBAL SÜRÜMÜ YAKINDA GELİYOR

MIUI 13 güncellemesi, ilk yayınlandığında yalnızca Çin'deki kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise güncellemenin dünya genelindeki kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

Xiaomi'nin 26 Ocak'ta Redmi Note 11'in global versiyonlarını tanıtacağını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Aynı etkinlik kapsamında, MIUI 13 global sürümünün de duyurulması bekleniyor.

Xiaomi'nin, etkinlikten önce veya kısa bir süre sonra global pazardaki bazı Xiaomi ve Redmi modelleri için MIUI 13'ün beta sürümünü kullanıma sunacağı söyleniyor.

MIUI 13 ALACAK TÜM MODELLER

MIUI 13 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerinin kapsamlı resmi listesi yayınlandı. Bu ilk küresel MIUI 13 duyurusu, bu ay içinde güncelleme alacak olan 18 modeli kapsıyor:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi-Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi Mi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Yayınlanan sürümün sadece bir beta güncellemesi olması sebebiyle bazı hataların olabileceğini unutmayın.

Öte yandan, yukarıdaki modeller ile birlikte, MIUI 13'ün test edildiği modeller de güncellemeyi alacak. Test kapsamına dahil edilmeyen telefonlar ise güncelleme alamayacak.

MIUI 13 TESTLERİNE BAŞLANAN TELEFONLAR

Xiaomi Civo

Xiaomi Mi MIX 4

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Redmi K40

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Redmi K30S Extreme Edition

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10S

Redmi K30 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Redmi K30 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi K30

Redmi Note 9 Pro

Xiaomi CC9 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi-10X

Ocak ayının ortasından itibaren, herkese açık beta sürümünü alacak ilk telefon grubu ise şu şekilde olacak:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi-12X

Xiaomi Civi

Xiaomi Mi MIX 4

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi-Mi 11

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi-Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi-K30S Extreme Edition

Redmi K30 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10 Extreme Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi-Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi-Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi-10X

Xiaomi CC9 Pro

*Not: POCO modelleri daha sonra listeye eklenecek.