MIUI 14 güncellemesi alacak POCO modelleri belli oldu POCO, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunan Xiaomi, aynı zamanda daha fazla kişiselleştirme seçeneği getiriyor.

MIUI 14 alacak POCO modelleri

POCO, 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıkladı. Onlarca modele Çin’de sunulan güncelleme, yakında Çin dışına da hızla ulaşacak.

İşte listede yer alan telefonlar:

Poco F2 Pro

Poco F3

Poco F4

Poco F4 GT

Poco M3

Poco M4 5G

Poco M5

Poco X3 GT

Poco X3 NFC

Poco X3 Pro

Poco X4 GT

Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacak telefonlar ise POCO M4 Pro, X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G olarak açıklandı.

Geriye kalan diğer modellerden bazılarının ise yıl sonuna doğru güncelleme alması bekleniyor.