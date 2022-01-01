Mobil aksesuar pazarı 10 milyar TL'yi aştı

Mobil aksesuar pazarı, geçen yıla göre yüzde 50 büyüyerek 10 milyar TL'lik satış hacmine ulaştı.

Salgınla birlikte evde geçirilen zamanın akıllı telefon kullanımını artırması, mobil aksesuar pazarına olan ilginin de büyümesine neden oldu.

Gelişen teknolojilerle her geçen gün büyüyen 'mobil aksesuar pazarı', 2021 yılında Türkiye'de 25 milyon adet satışa ve 10 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Evde kalanların mobil cihazlarına yönelmesi ve oyun/video gibi aktivitelerin artması gibi sebeplerle; kullanıcıların kablolara, kablosuz şarjlara, Type-C bağlantılara, hızlı şarj adaptörlerine ve powerbank'lara olan talebi yükseldi.





PAZAR BU YIL DA BÜYÜYECEK

Çin merkezli mobil aksesuar üreticisi Mcdodo'nun Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, "Bu durum pazarı bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 50 oranında büyüttü. Ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen; tüketicinin ihtiyaçları ve eğilimlerinin yanı sıra teknolojik aletlerin artık hayatımızda vazgeçilmez bir noktaya gelmiş olması, pazarın 2022 yılında da büyümeye devam etmesine neden olacak." dedi.

Uçurum, bu sene en çok tercih edilen mobil aksesuarların başında MagSafe destekli, Apple cihazları şarj eden kablosuz şarjlar ve dijital göstergeli şarj kabloları olduğunu söyledi,