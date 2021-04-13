Mobil aksesuar üreticisi Çinli Mcdodo, Türkiye'de fabrika açacak

Çin merkezli mobil aksesuar üreticisi Mcdodo, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacağını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticileri Oppo,Tecno ve Xiaomi'nin ülkemize yatırım yapma kararından sonra bir hamle de mobil aksesuar üreticisi Mcdodo'dan geldi.

Çin merkezli şirket, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye fabrika kurup buradan Avrupa'ya, ABD'ye ve Orta Doğu'ya ihracat yapacaklarını açıkladı.

Mcdodo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Uçurum, “Türkiye’de üretim yapma planlarımız var. 2020 ciro hedefimiz 20 milyon TL idi ve bunu yüzde 90-95 oranında gerçekleştirdik.

"KAYSERİ'DE FABRİKA KURMAYI PLANLIYORUZ"

2-3 yıl içinde de yıllık ciro hedefimiz 10 milyon dolar. Eğer her şey planlandığı gibi gider ve bu hedefe ulaşırsak, lojistik avantajları sebebiyle Kayseri’de bir fabrika kurmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HIZLI ŞARJ CİHAZLARINA ODAKLANACAK

Kayseri'de kurulması planlanan fabrika, montaj fabrikası değil üretim fabrikası olacak ve hızlı şarj cihazları üzerine yoğunlaşacak.

Başlangıç için 1 milyon dolarlık yatırım yapılacak fabrikada üretilen ürünler, ilk etapta Türkiye içerisinde satışa sunulacak.

Sonrasında ise Azerbaycan ve Gürcistan gibi komşu ülkelere ihracat yapılması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’ya ihracat söz konusu olacak.

Mehmet Uçurum, ülkemizdeki aksesuar pazarının büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar TL’ye, adet bazında ise 20 milyon adede ulaştığını belirtti.

En çok satılan ürünler sırasıyla şarj kablo, adaptör, ekran koruyucu, kılıf ve araç içi aksesuarlar olarak açıklandı.