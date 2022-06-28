Mobil Dünya Kongresi, 2030'a kadar Barselona'da olacak

İspanya'nın Barselona kentinin, 2030 yılına kadar Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) organize etmesi için anlaşma sağlandı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

2030'a kadar Barselona'da düzenlenecek

AA'da yer alan habere göre, MWC'nin organizatörü GSM Birliği (GSMA) ile Katalonya özerk yönetim hükümeti, Barselona Belediyesi ve Barselona Fuar Müdürlüğü arasında tamamlanan görüşmeler sonrasında, normal şartlarda 2024 yılında bitecek olan Barselona'nın MWC'ye ev sahipliğinin 2030'a kadar uzatıldığı bildirildi.

GSMA yaptığı açıklamada, MWC'nin 2030'a kadar Barselona'da yapılacağını duyururken, GSMA Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, "Mobil ekosistem ve teknoloji sektörü için heyecan verici bir an. Barselona'nın bu faaliyetin başkenti olmaya devam etmesinden mutluyum." dedi.

MWC'ye her yıl 200 kadar ülkeden 2 bine yakın şirket katılıyor ve kongre yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.