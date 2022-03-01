Mobil Dünya Kongresi, Rusya-Ukrayna krizi gölgesinde başladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz tüm dünyaya yansırken, 28 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürüyor.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

RUSYA, MWC'DEN ATILDI

GSM birliği GSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'nın "şiddetle kınandığı" ve 3 Mart'a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi'nde Rus standının açılmaması kararı alındığı duyurulmuştu.

Dün itibarıyla Barselona'da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi'nin 3 Mart'a kadar kesintisiz devam edeceği ve herhangi bir erteleme/iptal kararının olmayacağı açıklandı.

MWC 2022'DE NELER VAR

Fuarda her yıl olduğu yeni teknolojiler ön plana çıkıyor. Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in metaverse projesini açıklaması ile önemi artan giyilebilir cihazlar ve artırılmış gerçeklik ürünleri fuarın önde gelen cihazları arasında yer alıyor.

Şirketler, geliştirdikleri yüksek teknolojili artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanında giyilebilir cihazlar kategorisinde de teknolojik eldivenlerle sanal alemde olan nesneleri hissetme olanağı sunuyor.

Eldivenler giyildiğinde sanal alemde var olan bir kediyi severken hissedilen, giyilebilir eldivenler aracılığıyla edinilebiliyor.

Fuarda 5G teknolojileri geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ön plana çıkıyor. 5G teknolojisi, son kullanıcı deneyiminin de ötesinde sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti ve sağlık alanında uzaktan ameliyat gibi pek çok özelliğe imkan sağlıyor.

Fuarda şirketler yeni inovasyonlarını da sergiliyor. Teknoloji şirketleri, katlanabilir telefonlar, dakikalar içinde telefonları sıfırdan tam doldurabilen hızlı şarj aletleri ve robotlar gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ DE MWC 2022'DE

Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) öncülüğünde birçok Türk şirketi de boy gösteriyor. Türkiye milli standında Alcan Systems, Biofet Gübre, BVK, C Tech, Euto Energy, Figen Yazılım, GTENT, HTK, i2i, ICVB, İstanbul Link, BTM, Lugath Yazılım, Medibooth, Nexrone, Odine, Pia Bilişim, Quantwifi Bilişim, Sade Teknoloji, Sigma İşletim, Teknopark İstanbul ve Telenity yer alıyor.

Fuara ayrı olarak ise Apps Medya Teknolojileri AŞ, Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik AŞ, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, İnovako Teknoloji Ltd. Şti, Mitaş Endüstri Sanayi Ticaret AŞ, Tinkon Turizm Ltd. Şti., Ulak Haberleşme AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ katılıyor.

Türk şirketleri, 5G teknolojilerinden nesnelerin internetine kadar çeşitli alanlarda geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.