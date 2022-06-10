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- Mobil işlemci pazarında lider Qualcomm
Mobil işlemci pazarında lider Qualcomm
- Haber Merkezi
- 10.06.2022 - 17:44
- Güncelleme : 10.06.2022 - 17:49
Akıllı telefonlara güç veren işlemciler, son yıllarda Qualcomm önderliğinde üretilmeye devam ediyor.
Özellikle Snapdragon serisi işlemcilerle birçok modele güç veren ABD'li şirket, liderliği sürdürüyor.
Counterpoint, akıllı telefonlarda kullanılan mobil işlemci pazarının son durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı.
Gelirler arttı, Qualcomm ilk sırada
Yaşanan büyük zorluklara rağmen 2022'de yonga seti üreticilerinin gelirleri bir önceki yıla göre yükseldi.
İlk çeyrekte küresel mobil işlemci pazarı yıllık bazda yüzde 23 büyürken, markalar yarışında ilk sırayı, pazarın yüzde 44'ünü (6.3 milyar dolarlık gelir) ele geçiren Qualcomm alıyor.
iPhone 13 serisinin iyi performansı sayesinde elde etmeyi başardığı yüzde 26'lık pay, Apple'ı ikincilik koltuğuna oturttu.
Son zamanlarda giriş ve orta segment modellerde sıkça gördüğümüz MediaTek ise yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.