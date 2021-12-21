Mobil işlemci pazarında MediaTek liderliğini sürdürdü

Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda en fazla tercih edilen yonga konumundaki MediaTek, üçüncü çeyreği Qualcomm'un önünde tamamlamayı başardı.

Akıllı telefonlara güç veren işlemciler, son yıllarda Qualcomm önderliğinde üretilmeye devam ediyordu.

Özellikle Snapdragon serisi işlemcilerle birçok modele güç veren ABD'li şirket, liderliği Tayvanlı rakibi MediaTek'e kaptırdı.

3. ÇEYREĞİN LİDERİ DE MEDIATEK

Özellikle Dimensity serisinin büyük ilgi görmesiyle yılın üçüncü çeyreğinde mobil yonga pazarının lideri konumuna yükselen MediaTek, geçtiğimiz yılı da lider kapatmıştı.

Counterpoint tarafından yılın üçüncü çeyreği için yapılan araştırmaya göre MediaTek, pazar payını 7 puan daha arttırarak yüzde 40 seviyesine çıkardı.

Qualcomm ise aynı dönemde 1 puan düşüş yaşayarak yüzde 27 seviyesine geriledi.

5G'DE QUALCOMM AÇIK ARA ÖNDE

5G desteği söz konusu olduğunda ise MediaTek, Qualcomm'un çok arkasında kalıyor.

5G'li işlemciler konusunda Qualcomm, pazar payını neredeyse iki kat artırarak yüzde 62 seviyesine çıkardı. MediaTek'in pazar payı ise yüzde 28 seviyelerinde.

Son çeyrekte de bu sıralamanın değişmesi beklenmiyor. MediaTek; özellikle Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında başarılı işler yapıyor.

Bununla birlikte ABD pazarında Qualcomm’un etkili olması, 5G konusundaki liderliğini sağlamlaştırıyor.