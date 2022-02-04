Mobil oyun sektörü, 2021'de 90 milyar dolar gelir elde etti

Mobil oyun sektörü, 2021'de 90 milyar dolar gelir elde etti

Tüm cihazlar arasından yüzde 53’lük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, 2021'de toplam 90 milyar dolarlık gelire ulaştı.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.

Oyun endüstrisi analisti Newzoo, 2021'de mobil oyun pazarına ait çeşitli veriler paylaştı. Paylaşılan rapora göre, tüm cihazlar arasından yüzde 53’lük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, geçen yıl toplam 90 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti.

KONSOL VE PC'LERİ GEÇTİ

Konsollar ve PC’lerin toplamından daha büyük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, aynı zamanda en hızlı büyüyen oyun segmenti oldu.

Mobil oyun sektörü, 2021'de elde ettiği gelirin büyük bir kısmının Asya-Pasifik bölgesinden kazandı. Bu kapsamda Çin, söz konusu gelirin üçte birine imza attı.

Call of Duty Mobile, PUBG ve Genshin Impact oyunları, geliştiricileri Tencent ve Mihoyo'a toplam 18 milyar dolar gelir sağladı.