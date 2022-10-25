Mobil oyunlara haftada 1.5 milyar dolar para harcanıyor

Her geçen gün daha popüler hale gelen mobil oyunlara haftada yaklaşık 1.5 milyar dolar para harcanıyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.

Örneğin, tüm cihazlar arasından yüzde 53’lük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, geçen yıl toplam 90 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti.

Konsollar ve PC’lerin toplamından daha büyük bir paya sahip olan mobil oyun sektörü, büyümeye devam ediyor.

Haftada 1.5 milyar dolar oyunlara harcanıyor

Yayınlanan rapora göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde mobil oyuncular, her hafta oyunlara yaklaşık 1.5 milyar dolar para harcadı.

Data.ai tarafından açıklanan verilere göre kullanıcılar, haftalık olarak 1.1 milyar oyun indirdi. Mobil oyunlara yapılan harcamalar, pandemi öncesi seviyelere kıyasla yüzde 25 oranında arttı.

Araştırma, bu harcama düzeyiyle video oyun pazarından elde edilmesi beklenen gelirin 2022'de 222 milyar dolara ulaşacağını söylüyor.