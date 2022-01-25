Modeme kaçak bağlananlar, telefondan nasıl bulunur

Akıllı telefonunuzu kullanarak internet ağınıza bağlanan kaçak kullanıcıları nasıl tespit edebileceğinizi anlattık.

Kablosuz internete sahip kullanıcılar, yeterli güvenlik önlemi almadıkları takdirde internetlerini yabancı kişilerle paylaşabiliyor.

Hiç tanımadığınız insanların modeminize bağlanıp internetinizi kullanmalarını istemiyorsanız, basit ve kolay tahmin edilebilir modem şlfrelerinden mutlaka uzak durmalısınız.

Eğer siz de internetinize başkalarının bağlandığından şüpheleniyorsanız, akıllı telefonunuzu kullanarak davetsiz misafirleri tespit edebilir ve modeme bağlanan kullanıcı sayısını görebilirsiniz.

Bunu yapmanın çok basit bir yolunu aşağıdaki videoda sizlerle paylaşıyoruz:

İnternetinizi kaçak kullananlar nasıl bulunur? YouTube'dan İZLE

Siz de bu basit yöntem sayesinde, akıllı telefonunuzu kullanarak modeminize bağlanan kullanıcı sayısını öğrenebilir ve güvenlik önlemlerinizi artırabilirsiniz.