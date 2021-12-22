Monitör almak isteyenlere iyi haber: Fiyatlar düşebilir

Pazar araştırma şirketi IDC, monitör pazarında yaşanan düşük talebin fiyatlara olumlu yansıyabileceğini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte evden çalışmanın ve uzaktan eğitim uygulamalarının artması, monitör pazarına olan ilgiyi daha da artırmıştı.

Yapılan yeni bir araştırma ise monitör pazarındaki hareketliliğin geride kaldığını gözler önüne seriyor.

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) verilerine göre, monitör pazarı uzun bir süre sonra ilk defa düşüşe geçti.

MONİTÖR SATIŞLARI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen 37.5 milyon monitör satışının, 2021'in üçüncü çeyreğinde 34.8 milyonu aşamadığı ve pazarın yüzde 7,2 küçüldüğü açıklandı.

EN ÇOK SATANLAR

Monitör pazarında yıldan yıla çeyrek bazında düşüş yaşansa da Dell ve Lenovo, monitör sevkiyatlarında ilk iki sırayı aldı.

Dell, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla bu yılın aynı çeyreğinde yüzde 20.6 büyüme ile 7.6 milyon adet sevkiyata ulaştı. Lenovo ise 4.2 milyon adet sevkiyatla yüzde 6.9 büyüme kaydetti ve ikinci sırada yer aldı.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

IDC'nin hazırladığı rapora göre, genel olarak monitörlere olan talebin düşmesiyle pazarda rekabetin kızışması ve monitör fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.