Mortal Kombat efsanesi geri geldi! İşte yeni oyunun çıkış tarihi Mortal Kombat serisinin geliştiricisi NetherRealm, serinin yeni oyununu resmen duyurdu. Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de çıkış yapacak.

ensonhaber.com

Mortal Kombat serisinin geliştiricisi stüdyosu NetherRealm, serinin yeni oyununun duyurusunu yaptı.

Mortal Kombat evreninin yeniden doğacağı Mortal Kombat 1, 19 Eylül’de Xbox Series, Playstation 5, Nintendo Switch ve PC için yayınlanacak.

Yenilikler

Yeni bir evrende geçecek olan Mortal Kombat 1; ikonik karakterlerin yenilenmiş versiyonlarını, yeni dövüş sistemini ve yeni oyun modlarını bünyesinde barındıracak.

Ayrıca oyun, dövüş sırasında size yardım edecek Kameo Fighters adlı özel karakterlere sahip olacak.

Liu Kang, Kitana, Mileena, Raiden, Kung Lao, Scorpion, Sub Zero ve Johnny Cage gibi karakterlerin yeni sürümleri oyundaki yerini alacak.

Premium Sürümler 109,99 dolar olacak ve 14 Eylül 2023’te erken erişim, 1.250 Dragon Krystals para birimi ve altı oynanabilir karakter, beş Kameo karakteri ve Johnny Cage’in Jean-Claude Van Damme versiyonunu içeren bir Kombat Paketi içerecek.