Motorola, 30 telefonu için Android 15 güncellemesini onayladı

Motorola, Android 15 güncellemesini alacak cihazları açıkladı. Razr, Edge, Moto G ve Thinkphone serilerinden 30'dan fazla telefon, yeni Android sürümüne kavuşacak.
Motorola, Android 15 güncellemesi için destek sayfalarını güncelleyerek hangi cihazların bu güncellemeyi alacağını duyurdu. İşte o cihazlar:
Razr 50 Ultra
Razr 50
Razr 50s
Razr 40 Ultra
Razr 40
Razr 40s
Edge 2024
Edge+ 2023
Edge 2023
Edge 50 Ultra
Edge 50 Pro
Edge 50
Edge 50 Neo
Edge 50 Fusion
Edge 40 Pro
Edge 40
Edge 40 Neo
Edge 30 Ultra
Moto G Power (2024)
Moto G Stylus (2024)
Moto G (2024)
Moto G85
Moto G75
Moto G55
Moto G45
Moto G35
Moto G34
Thinkphone
Thinkphone 25
ANDROID 15 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER
Android 15, Motorola akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirecek. Bunlardan en önemlileri şunlar:
Private Space: Uygulamalara ek bir koruma katmanı sağlayarak hassas verileri koruyan gizlilik özelliği.
App Archiving: Kullanılmayan uygulamaları tamamen silmeden arşivleyerek depolama alanından tasarruf sağlayan özellik.
Ayrıca Android 15, büyük ekranlı telefonlar için geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri sunuyor. Bu sayede birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak daha kolay hale geliyor.
Motorola, Android 15'i bazı kullanıcılar için beta testine açtı. Moto Edge 50 Fusion sahipleri, beta programına katılarak yeni sürümü deneyimleyebiliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış