Motorola, 30 telefonu için Android 15 güncellemesini onayladı

Haber Merkezi

Motorola, Android 15 güncellemesini alacak cihazları açıkladı. Razr, Edge, Moto G ve Thinkphone serilerinden 30'dan fazla telefon, yeni Android sürümüne kavuşacak.

Motorola, Android 15 güncellemesi için destek sayfalarını güncelleyerek hangi cihazların bu güncellemeyi alacağını duyurdu. İşte o cihazlar:

Razr 50 Ultra

Razr 50

Razr 50s

Razr 40 Ultra

Razr 40

Razr 40s

Edge 2024

Edge+ 2023

Edge 2023

Edge 50 Ultra

Edge 50 Pro

Edge 50

Edge 50 Neo

Edge 50 Fusion

Edge 40 Pro

Edge 40

Edge 40 Neo

Edge 30 Ultra

Moto G Power (2024)

Moto G Stylus (2024)

Moto G (2024)

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Moto G45

Moto G35

Moto G34

Thinkphone

Thinkphone 25

ANDROID 15 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER

Android 15, Motorola akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirecek. Bunlardan en önemlileri şunlar:

Private Space: Uygulamalara ek bir koruma katmanı sağlayarak hassas verileri koruyan gizlilik özelliği.

App Archiving: Kullanılmayan uygulamaları tamamen silmeden arşivleyerek depolama alanından tasarruf sağlayan özellik.

Ayrıca Android 15, büyük ekranlı telefonlar için geliştirilmiş çoklu görev yetenekleri sunuyor. Bu sayede birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak daha kolay hale geliyor.

Motorola, Android 15'i bazı kullanıcılar için beta testine açtı. Moto Edge 50 Fusion sahipleri, beta programına katılarak yeni sürümü deneyimleyebiliyor.