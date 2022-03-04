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    Motorola Moto G22 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motorola'nın yeni uygun fiyatlı modeli Moto G22 tanıtıldı. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:56
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    Motorola Moto G22 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Lenovo bünyesindeki faaliyetlerine devam eden Motorola, orta ve üst segment telefonlarını satışa sunmaya devam ediyor. Marka, yeni uygun fiyatlı modeli Moto G22'yi tanıttı.

    Gelin hep birlikte, Motorola'nın orta segment pazar için geliştirdiği yeni Moto G22'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

    MOTOROLA MOTO G22 ÖZELLİKLERİ

    6,5 inç büyüklüğünde ve 1600x720 piksel çözünürlüğünde 90Hz IPS LCD ekrana sahip Motorola Moto G22, MediaTek Helio G37 yonga setinden güç alıyor.

    4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla gelen telefon, 50MP+8MP+2MP+2MP olmak üzere dörtlü arka kameraya sahip. Telefonun ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilen 16MP'lik bir kamera var.

    motorola

    Android 12 işletim sistemiyle ve 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli bataryayla kutusundan çıkacak telefonun satış fiyatı ise 188 dolar olarak açıklandı.


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