Motorola, oldukça yüksek fiyatıyla katlanabilir telefonu Razr 5G'yi duyurdu

Motorola, dikey şeklinde katlanabilen yeni akıllı telefonu Razr 5G'yi duyurdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Razr'ın daha gelişmiş bir sürümü olan yeni telefon, fiyatıyla cep yakacak.

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından pazara hızlı bir giriş yapan Motorola, geçtiğimiz yıl dikey olarak katlanabilen "Razr" isimli bir akıllı telefon tanıtmıştı.

Motorola, şimdi de yeni bir katlanabilir telefonla karşımıza çıktı. "Razr 5G" olarak isimlendirilen ve yine dikey şeklinde katlanan telefon, bir önceki sürümden biraz daha gelişmiş özelliklere sahip.





MOTOROLA RAZR 5G ÖZELLİKLERİ

6,2 inç büyüklüğünde esnek OLED ekrana sahip Motorola Razr, 2142 x 876 piksellik bir ekran çözünürlüğüne sahip. Ayrıca telefon kapatıldığında, dış tarafında 2.7 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran karşımıza çıkıyor.

Bu ikinci ekran, telefonu açmak zorunda kalmadan, bildirimlere yanıt vermenize, kamerayı kullanmanıza, müzik dinlemenize ve daha birçok şeye erişmenize olanak tanıyor.

Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden güç alan telefonda, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.





Motorola Razr'ın kamera özelliklerine baktığımızda, 48MP ana kamera ve 20MP ön kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralarda aynı zamanda otomatik sabitleme, yapay zeka desteği ve gece modu gibi özellikler de yer alıyor.

15W hızlı şarj desteğine sahip 2800 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılarla buluşacak telefon; altın, grafit ve sıvı cıva renkleriyle satışa çıkacak.

MOTOROLA RAZR 5G FİYATI

Motorola tarafından yapılan açıklamaya göre, Motorola Razr 5G fiyatı 1,399 dolar olarak belirlendi. Telefonun hangi pazarlarda satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.