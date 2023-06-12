MSB paylaştı: 5’inci A400M uçağının retrofit işlemlerine başlandı Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere tedarik edilen 5’inci A400M uçağının retrofit işlemlerine başlandığını duyurdu.

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Türkiye’nin de dahil olduğu 7 Avrupa ülkesinden (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika ve Lüksemburg) oluşturulan konsorsiyum için Airbus Military şirketi tarafından tasarımı ve üretimi yapılan 9 A400M uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunuyor.

A400M Retrofit Projesi kapsamında; uçaklardan 5’incisi Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün uzman ekibi tarafından iyileştirmeye alındı.

Retrofit işlemler başladı

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen proje ile 5’inci A400M uçağının retrofit işlemlerine başlandığını duyurdu.

Bakım çalışmalarından bir kesit de yine Bakanlığın resmi hesabından paylaşıldı.

Uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılayacak

Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin havadan uzun menzilli nakliye ihtiyacını karşılamak üzere tedarik edilen A400M uçağı, bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri veya üç M113 ZPT yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.

37 ton kaldırabiliyor

Uçak, azami kalkış aralığı taktik konfigürasyonda 130 ton, lojistik görevlerde ise 145 ton, azami faydalı yük kapasitesi taktik rolde 30 ton, lojistik kullanımda ise 37 ton kaldırabiliyor.

Uçağın boş uçuştaki menzili ise 8 bin 700 kilometre.

Havada yakıt ikmal kabiliyeti sayesinde uçağın görev menzili daha da artabiliyor.

Tanker uçağa da dönüşebiliyor

Kısa ve yumuşak arazi performansı sayesinde asfalt pistlere bağımlılığı azalan A400M, 24 faydalı yük ve 1.600 kilometre uçuş için yeterli dahili yakıt ile 650 metre uzunluğundaki hazırlanmamış bir piste inebiliyor ve yine aynı ağırlıkla 1.200 metre pistten kalkabiliyor.

50,5 ton dahili yakıt taşıma kapasitesine sahip olan A400M, 48 saat içerisinde probe tipi yakıt ikmal sondasına sahip uçak ve helikopterlere yakıt ikmali gerçekleştirebilecek tanker uçağa dönüştürülebiliyor.

Teknik özellikleri

A400M uçağının teknik özellikleri şöyle sıralanıyor:

Mürettebat: 3 (pilot, yardımcı pilot ve yükleme sorumlusu)

Kapasite: 37.000 kg, 116 asker, 66 sedye ve 25 sıhhi eleman

Uzunluk: 45,1 m

Kanat açıklığı: 42,4 m

Yükseklik: 14,7 m

Boş ağırlık: 76.5 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 141 ton

Yakıt kapasitesi: 50.5 ton

Maksimum iniş ağırlığı: 122 ton

Güç grubu: 4 xEuroprop TP400-D6 turboprop motor (her biri 11,060 hp)

Pervaneler: 8 Pal-5.3 metre çapında

Seyir sürati: 780 km (421 km)

Menzil: 37 ton ile 3.298 km / 30 ton faydalı yükle 4.540 km / 20 ton faydalı yükle 6.390 km

Boş uçak menzili: 8.170 km

Azami irtifası: 11.300 m (37.000 fit)

Taktik kalkış mesafesi: 980 m

Taktik iniş mesafesi: 770 m

Dönme yarıçapı (yerde): 28.6 m