Musk'ın şirketleri, Apple ile OpenAI'a dava açtı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X ve xAI, Apple’ın OpenAI’yi iPhone işletim sistemine entegre etme kararının rekabete zarar verdiği gerekçesiyle Texas’ta federal mahkemeye başvurdu.

"REKABETİ ENGELLEYİCİ ANLAŞMA" İDDİASI

Davada, Apple ve OpenAI’ın pazar hakimiyetini korumak amacıyla iş birliği yaptığı, bu durumun ise X ve xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellediği öne sürüldü. Şirketler, “rekabeti engelleyici planların durdurulmasını” ve “milyarlarca dolarlık zararın tazmin edilmesini” talep etti.

APP STORE'DA AYRIMCILIK İDDİASI

Dava dilekçesinde ayrıca, Apple’ın OpenAI ile yaptığı özel anlaşma nedeniyle X uygulaması ve xAI’ın yapay zekâ sohbet robotu Grok’un App Store’da öne çıkarılmadığı iddia edildi.

OPEN AI VE APPLE'DAN YANIT

OpenAI Sözcüsü, davanın “Musk’ın süregelen taciz eğilimiyle tutarlı” olduğunu ifade etti.

Apple Sözcüsü ise App Store’un “adil ve önyargısız” şekilde tasarlandığını, uygulamaların uzman seçkileri, algoritmik öneriler ve sıralamalarla kullanıcılara sunulduğunu savundu.

MUSK'TAN ATNİTRÖST ÇIKIŞI

Musk, bu ay X hesabından yaptığı paylaşımda, Apple’ın OpenAI dışındaki yapay zekâ şirketlerinin App Store’da zirveye çıkmasını engellediğini söylemiş ve bunun açık bir antitröst ihlali olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca xAI’ın hukuki süreç başlatacağını da duyurmuştu.