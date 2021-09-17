Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Biz gerçekten TEKNOFEST'i eylül ayı boyunca Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bu yıl yine eylül ayında TEKNOFEST rüzgarı esecek ve yarışma yeniden İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılacak olanlar 21-26 Eylül tarihleri arasında hünerlerini sergilemeye hazırlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti ve yarışmacılardan bilgi aldı.

Bakan Varank'a ziyaret boyunca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu eşlik etti.

Yaptığı ziyaretin ardından bir açıklama yapan Varank, "Eylül ayı teknoloji ayı." dedi.

"TEKNOFEST'İ TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIK"

Bakan Varank, ziyaretinde yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarıyla devam ettiğini belirterek, "Biz diyoruz ki eylül ayı teknoloji ayı. TEKNOFEST'in hem teknoloji yarışmalarıyla hem de 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak havacılık gösterileriyle, teknoloji şovlarıyla, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerin sergilemesiyle biz gerçekten TEKNOFEST'i eylül ayı boyunca Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Mustafa Varank, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti VİDEO



"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN GENÇLER VAR"

Varank, şunları kaydetti:

"Şu anda TEKNOFEST kapsamında yapılan liseler arası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'ndayız. İstanbul Teknik Üniversitesi Olimpik Havuzları'ndayız. Burada Türkiye'nin her tarafından yarışmaya katılan gençlerimiz kendi tasarladıkları su altı araçlarıyla yarışıyorlar. Oldukça zor görevleri var.

Manuel görevlerden sonra otonom bir şekilde su altı araçlarını suyun içerisine bırakıp suya yerleştirilmiş kalenin içerisinden bu araçların kendi kendine geçmesi gerekiyor. Lise seviyesindeki öğrenciler için gerçekten zorlu ve ileri teknoloji geliştiren bir alandan bahsediyoruz.





"GENÇLERİMİZ HAZIR"

TEKNOFEST'teki teknoloji yarışmalarını düzenlememizin aslında sebebi geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Gelecekte trend olacak, gelecekte dünyada etki oluşturacak teknoloji alanlarına şimdiden onları hazırlamak. Biz şunu görüyoruz ki gençlerimiz zaten bu işlere hazır.

Biraz önce Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin takımı bu sene ilk defa yarışmaya katılmasına rağmen çok başarılı bir şekilde otonom görevi gerçekleştirdi. Yetmedi ben oyunun kuralını değiştirdim. Kalenin yerini havuzun içerisinde değiştirdik. Araçları onu da başarıyla geçti. Gençlerimizin, hele ki lise öğrencilerimizin, bu işlerle ilgileniyor olması geleceğimiz adına umut verici."





MAVİ VATAN VURGUSU

Her sene yarışmaya katılan takımların sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Varank, "Birkaç yıldır yarışmaya gelen takımların kendilerini geliştirdiklerini de görebiliyoruz. Geleceğin teknolojileri diyoruz. Su altı sistemleri 'Mavi Vatan' açısından çok önemli.

Şu anda gerek petrol ve gaz arama gemilerimiz gerekse sondaj gemilerimiz aslında su altı sistemlerini kullanıyorlar. Su altında sistemlerle eğer siz gazı çıkarmak istiyorsanız bu tip otonom araçlara da ihtiyacınız var. Bu tip insansız su altı sistemlerine, robot sistemlere ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

"MAVİ VATANIMIZI GENÇLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecekte bu işleri bu gençler yapacaklar. Halihazırda sondaj gemilerimiz yerli firmalarımızın geliştirdiği su altı sistemlerini kullanıyor. Bunun yanında yurt dışından ithal edilen sistemler de kullanıyorlar.

Buradaki gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz. Gençlerimizde, mühendislerimizde, firmalarımızda bu kabiliyetler var. Biz de Mavi Vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz. Onlar da bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler."





56 TAKIM MÜCADELE EDECEK

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, gençlerin tasarladıkları uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen su altı araçlarının üretilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor. Başvuruda bulunan 371 takım arasından yarışma alanına katılmaya hak kazanan 56 takım şampiyonluk için mücadele ediyor.

ÖDÜLLER

Puanlama ve değerlendirmenin her bir kategoride farklı şekilde gerçekleştirildiği yarışmada "Temel Kategori"de dereceye giren takımlar için birincilik ödülü 35 bin TL, ikincilik ödülü 25 bin TL, üçüncülük ödülü ise 15 bin TL değerinde olacak.

"İleri Kategoride" ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü 30 bin TL olacak. Yarışma alanında üstlenilen görevlerini ve alandaki iş planlarını en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefleyen takımlar "En İyi Takım Ödülü"nün sahibi olacak. Su altı ve tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme ölçütleri gözetilerek takımlara "En Özgün Tasarım Ödülü" verilecek.