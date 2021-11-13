Yerli otomobil yapılamaz diyen CHP'li TOGG'un direksiyonunda

Otomobil yapmanın köprü yapmaya benzemeyeceğini savunarak Türkiye'nin yerli otomobil yapamayacağını savunan Tahsin Tarhan, bugün yerli otomobilin direksiyonunda bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

Bakan Varank'a gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleri eşlik etti.

Bakan Varank ve milletvekilleri, TOGG’un Bilişim Vadisi’ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'nde Türkiye'nin otomobilini yakından inceledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Varank, 2022 yılının sonunda TOGG’un seri üretim bandından inmiş olacağını aktardı.

CEO KARAKAŞ BİLGİ VERDİ

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde bir sunum yaptı.

TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın." dedi.

YERLİ OTOMOBİL YAPAMAZSINIZ DİYEN CHP'Lİ DİREKSİYONDA

Bakan Varank ve beraberindekiler, TOGG’un C segment SUV’unu inceledi.

Ayrıca Bakan Varank'a CHP’li Tahsin Tarhan, MHP’li Abdurrahman Başkan, İYİ Partili Ayhan Altıntaş ve bakan yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır eşlik etti.

Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçti.

TOGG CEO’su Karakaş, Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Mustafa Varank, milletvekilleri ile birlikte TOGG'u ziyaret etti VİDEO

DİREKSİYONA GEÇEN TARHAN'IN TOGG HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobille ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje tutmaz ve havada kalır.

Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın.

Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu zaten her firma yapabilir."





"FABRİKANIN İNŞAATI SÜRÜYOR"

Bakan Varank, daha sonra Türkiye’nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı’nda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG’u ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık.

Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor" diye konuştu.

"2022 YILINDA SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNMİŞ OACAK"

2022 yılının sonunda TOGG’un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Bakan Varank, "Orada Sanayi Komisyonu’muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık.

Onlar gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye’nin otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var.

Dünyadaki, Avrupa’daki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz ama otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor.

İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız" ifadesini kullandı.

TOGG'UN 5 FARKLI MODELİ PİYASAYA SÜRÜLECEK

Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG’un 2022’nin son çeyreğinden banttan indirilmesi hedefleniyor.

Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak TOGG’un 2030 yılına kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik’te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek TOGG; elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkat çekiyor.