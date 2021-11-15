Dünyada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapabilen fabrikayı gezen Bakan Varank, “Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da alüminyum sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret etti.

Akyazı ilçesi Küçücek Sanayi Alanı içerisinde faaliyet gösteren ASAŞ Alüminyum Fabrikası'na gelen Varank, yönetim binasında basına kapalı düzenlenen toplantıda, fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLK 100 ŞİRKETİ ARASINDA

Toplantının ardından fabrikayı gezen Bakan Varank, çalışmaları yerinde inceledi.

Fabrika gezisinin ardından Varank, ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nın Türkiye'de alüminyum sektöründe en önemli firmalardan biri olduğunu belirterek, “ASAŞ, alüminyum sektöründe raylı sistemlerdeki yapılardan alüminyum folyoya kadar her türlü ürünü üretebilen, Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan, geçen yıl 550 milyon dolar ciro yapmış, dünyada 90'dan fazla ülkeye ihracat yapabilen bir firmamız.” dedi.

Mustafa Varank, Sakarya'da alüminyum fabrikasını gezdi ViDEO

“ASAŞ, ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK”

Varank, ASAŞ'ın ileriki dönemde istihdama çok ciddi katkı sağlayacak yeni yatırımların peşinde olduğunu, Bakanlık olarak, hem kendilerinden gelecek dönemdeki yatırım planlamalarını dinlediklerini hem de hangi desteklerin verilebileceği konularını istişare ettiklerini anlatarak, "Türkiye'yi, katma değerli üretimle büyüyen bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye'yi, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri haline getirmek istiyoruz. ASAŞ da yaptığı ürünlerle, alüminyum sektöründe geliştirdiği ürünlerle, raylı sistemden otomotive, savunma sanayinden ambalaj sektörüne kadar ürettiği farklı ürünlerle büyük bir katma değer oluşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Sakarya'ya kazandıracağı yeni yatırımlarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.” diye konuştu.

“ASAŞ'IN ADINI ÇOK DAHA FAZLA DUYACAĞIZ”

Alüminyumun hafif bir malzeme olması dolayısıyla çok farklı alanlarda kullanılabildiğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

“Özellikle taşıt araçlarında hafiflik çok önemli yakıt sarfiyatını azaltmak için. Bu manada da ASAŞ, Türkiye ve dünyadaki farklı otomotiv projelerinde, raylı sistemlerde çalışmalarını sürdürüyor hatta Türkiye'nin uzay alanındaki projelerinde de çok nitelikli alüminyum parçalar üretmeye başlamış. Dünyada global anlamda ses getirecek bir oyuncunun çıkıyor olması bizim açımızdan önemli. Özellikle otomotiv endüstrisinde bundan sonra ASAŞ'ın adını çok daha fazla duyacağız. Otomotiv endüstrisi büyük bir değişimden geçiyor. Özellikle elektrifikasyonla araçlarda büyük değişimler oluyor. ASAŞ da o dönüşümle Türkiye endüstrisine önemli katkı sağlayabilecek bir firma.”

“ÜLKENİN POTANSİYELİNE ÇOK İNANIYORUZ”

ASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar Yavuz da ASAŞ Alüminyumu, 1990'lı yıllarda üniversiteyi bitirdikten sonra kurduklarını söyledi.

Yavuz, daha önce de çelik sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 30 yılda çalışan sayısını 2 bin 800'e, ciroyu da bu yıl itibarıyla 750 milyon dolar seviyesine taşımış olacaklarını kaydetti.

Dünya genelinde 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yavuz, “Ülkenin potansiyeline çok inanıyoruz. Endüstri ve sanayi boyutuna baktığınız zaman çok büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Nüfusumuzun genç olmasının getirdiği bir dinamizm var. Coğrafi yapımız gereği doğuyla batıyı birleştirmenin bize sağlayacağı birçok avantaj var. Başta otomotiv olmak üzere raylı ulaşım konusunda tren gövdeleri üretiyoruz. Elektrikli araçlara verdiğimiz 'battery housing' profilleri var. Enerji sektöründe solar endüstriye verdiğimiz profiller başı çekmekte.” ifadelerini kullandı.