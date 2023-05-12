Mustafa Varank'tan Togg paylaşımı Yerli ve milli aracı Türkiye ile buluşturmaktan her daim gurur duyduklarını aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aksini iddia ederek “İtalyanların işi” diyenleri tiye aldı. Bakan Varank, “İtalyan değil, Bursalı Uludağ Soda!” dedi.

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Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg; görünüşü, duruşu, tutuşu, her aşamasıyla görenleri adeta hayran bıraktırıyor.

Yıllar bu anı bekleyenler, kaputu bile öpüyor.

Hatta Togg’u görüp, ağlayan da oldu.

Basına kapı açıldı

Elektrikli aracın üretim yeri olan Gemlik Teknoloji Kampüsü, bir basın buluşması organize ederek Togg’u gazetecilerin beğenisine sundu.

Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri, basın mensuplarına gezdirildi.

Ayrıca Togg T10X'lerle ilk kez uzun mesafeli test sürüşü imkanı sağlandı.

T10X’i deneyimlediler

Togg’un resmi sitesinde bu buluşmaya yönelik, bir kesit paylaşılarak “Togg basın buluşmaları kapsamında Gemlik’te, Teknoloji Kampüsümüzde basın mensuplarını misafir ettik. Üretim hatlarımızı gezen ve CEO’muz Gürcan Karakaş’tan bilgi alan misafirlerimiz 150 kilometrelik parkurda T10X’i deneyimlediler.” denildi.

Bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi.

Yerli aracın keyfini süren Bakan Varank, aksini iddia ederek “İtalyanların işi” diyenleri tiye aldı, hazmedemeyenlere bir öneri sundu.

"İtalyan değil, Bursalı Uludağ Soda"

Varank, “Togg kalitesinde bir aracı ancak İtalyanların yapabileceğini düşünen, ülkesinin kabiliyetlerine bir türlü inanamayan, Türkiye'nin başarılarıyla bir kez bile gurur duyamayanlara bir tavsiyem var: İtalyan değil, Bursalı Uludağ Soda!” dedi.

Gönderi, Varank’ın takipçilerinin de çok hoşuna gitti.

Binlerce beğeni ve yorum yapan kullanıcılar, destek mesajları verdi.