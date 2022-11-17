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    Mutlaka yapın: Yavaşlayan telefonu süper hızlandıran 3 değişiklik

    Zamanla hızını kaybeden telefonunuzu eski haline getirmek için yapmanız gereken 3 kritik değişikliği sıraladık.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 11:17
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    Mutlaka yapın: Yavaşlayan telefonu süper hızlandıran 3 değişiklik

    Akıllı telefonlar sistemleri ne kadar güçlü olursa olsun zamanla hızını kaybedebilir. Telefonu kullanma şeklimizle doğru orantılı olsa da yıpranma payı da mevcuttur.

    Güncellemeler, saklama alanı, pil ömrü gibi faktörlerin de etkili olduğu telefon hızınız, kullanım zorluğu yaratabilir.

    Yavaşladığını fark ettiğiniz telefonunuzu değiştirme gücünüz yoksa, yapacağınız birkaç küçük dokunuş ile kurtarabilirsiniz.

    Telefonu hızlandırma yöntemlerini deneyerek İOS veya Android için kalıcı çözümlere kavuşabilirsiniz.

    Peki yavaşlayan telefon nasıl hızlandırılır? Ne yapmak gerekir? İşte 3 kritik değişiklik!

    Mutlaka yapın: Yavaşlayan telefonu süper hızlandıran 3 değişiklik #1

    Uygulamaları hafifletin

    Telefonunuzdaki uygulamalar, veri toplar. Uygulamayı boşaltarak verilerden kurtulursanız hızlanma sağlayabilirsiniz. Örneğin Instagram siz kullanmaya devam ederken haricen bir saklama alanı kaplar. Uygulamayı silerek gereksiz yükten arınabilir, ardından yeniden yükleyerek kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

    Taracıyıcı temizliği

    Çerezler ile web geçmişinde açık olan sekmelerin hepsi cihazınızın yavaşlamasına neden olur. Ayarlara giderek Safari'yi bulmalı ve "Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" seçeneğini seçmelisiniz.

    Birikmiş mesajlar

    Seneler boyu biriken metin mesajları da cihazınızı yavaşlatır. İşinize yaramayan mesajları silmeli, mesaj depolamayı doğru kontrol etmelisiniz.


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