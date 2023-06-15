Müzik yayıncıları, Twitter'a 250 milyon dolarlık dava açtı ABD'deki 17 müzik yayıncısından oluşan bir grup, telif hakkı nedeniyle Twitter'a dava açtıklarını duyurdu.

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte yeni özellikler hayata geçiren Twitter, diğer yandan davalarla uğraşmak zorunda kalıyor.

ABD'deki 17 müzik yayıncısından oluşan bir grup, telif hakkı nedeniyle Twitter'a dava açtıklarını duyurdu.

Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), Twitter'dan müzik ihlallerine karşı 250 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Nashville'deki Federal Bölge Mahkemesinde açılan bir davada NMPA, Twitter'ın kar amaçlı "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" iddia etti.

Haksız avantaj sağlıyor

İhlallerin Twitter'a, müzik lisansları için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız bir avantaj" sağladığı belirtildi.