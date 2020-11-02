NASA, 10 bin katrilyon dolarlık göktaşında ilk çalışmasını yaptı

NASA, 10 bin katrilyon dolarlık göktaşında ilk çalışmasını yaptı

NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 göktaşı üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz mart ayında SpaceX ile anlaşmıştı.

NASA İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan ‘Psyche 16’ üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak gözlemlenen göktaşına, 2022 yılında insansız uzay aracı gönderilecek.

2024 yılından itibaren göktaşını uzaktan izleyecek aracın, 2026 yılında değerli göktaşına ulaşması bekleniyor.



Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise aylar önce başladı.

DÜNYA EKONOMİSİ YERLE BİR OLABİLİR

Söz konusu yolculukta, SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketleri kullanılacak. Ancak NASA'nın göktaşındaki madenleri Dünya'ya getirmesi, dünya ekonomisinin de çökmesine neden olabilir.

Göktaşında bulunan 10 bin katrilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir.

NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıklamıştı.

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