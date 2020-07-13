NASA, 10 bin katrilyon dolarlık proje için ilk adımı attı

NASA, 10 bin katrilyon dolarlık proje için ilk adımı attı

NASA, asteroitlerde araştırma yapılabilmesi için AR-Ge aşamasında olan uzay aracının yapımına başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz mart ayında; NASA ile Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi arasında, dünya ekonomisini altüst edecek bir anlaşma imzalanmıştı.

NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 göktaşına yolculuk edebilmek için SpaceX ile anlaşmıştı.

ARACIN YAPIMINA BAŞLANDI

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, AR-Ge aşamasında olan ve asteroite gönderilecek uzay aracının yapımına başladığını duyurdu.

2022'DE FIRLATILACAK

NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, söz konusu uzay aracının 2022 yılının Ağustos ayında fırlatılmasının planlandığı bilgisine yer verildi.







DÜNYA EKONOMİSİ YERLE BİR OLABİLİR

Söz konusu yolculukta, SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketleri kullanılacak. Ancak NASA'nın göktaşındaki madenleri Dünya'ya getirmesi, dünya ekonomisinin de çökmesine neden olabilir.

Göktaşında bulunan 10 bin katrilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir.

NASA, ilk yolculuğunda gök taşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıklamıştı.

Ancak NASA'nın göktaşındaki madenleri dünyaya getirmesi, dünya ekonomisinin de çökmesine neden olabilir.