NASA, 10 kentilyon dolarlık göktaşına gidiyor: Aracın montajı başladı

NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen "Psyche 16" isimli göktaşına göndereceği aracının son montajına başladı. İşte detaylar...

NASA, değeri 10 kentilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu "Psyche 16" isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz yıl SpaceX ile anlaşmıştı.

NASA, söz konusu göktaşına göndereceği uzay aracının son montajına başladıklarını açıkladı.

2026'DA GÖKTAŞINA ARAÇ İNECEK

NASA, üzerinde çalıştığı aracı Ağustos 2022'de göktaşına fırlatacak.Söz konusu araç, 2023 yılında Mars'ın yer çekimine girecek ve 2026 yılında Psyche 16'ya ulaşacak.

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise aylar önce başlamıştı.

DÜNYA EKONOMİSİNDEN DAHA DEĞERLİ

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir. Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.

DÜNYA'YA OLDUKÇA YAKIN BİR KONUMDA

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen ve 200 kilometrelik bir çapa sahip olan dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer gök taşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.