NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya'nın yakınından geçecek

Potansiyel tehlikeli nesne sınıfındaki asteroid için tarih 18 Ocak olarak açıklandı.

Dev asteroit Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.

New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

"Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi.

Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.

2 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTAN GEÇECEK

Her ne kadar tehlikeli olarak sınıflandırılsa da asteroidin, 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve Dünya'ya tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.

Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.