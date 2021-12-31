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- NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya'nın yakınından geçecek
NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya'nın yakınından geçecek
Potansiyel tehlikeli nesne sınıfındaki asteroid için tarih 18 Ocak olarak açıklandı.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 15:18
- Güncelleme : 31.12.2021 - 15:24
Dev asteroit Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.
New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi.
1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
"Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi.
Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.
2 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTAN GEÇECEK
Her ne kadar tehlikeli olarak sınıflandırılsa da asteroidin, 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve Dünya'ya tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.
Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.