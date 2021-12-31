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    NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya'nın yakınından geçecek

    Potansiyel tehlikeli nesne sınıfındaki asteroid için tarih 18 Ocak olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:24
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    NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya'nın yakınından geçecek

    Dev asteroit Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.

    New York'taki Empire State binasından büyük olduğu belirtilen 7482 (1994 PC1) adlı asteroit için NASA'dan açıklama geldi.

    1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

    "Potansiyel tehlikeli nesne" kategorisinde yer alan göktaşının çapının yaklaşık 1 kilometre olduğu belirtildi.

    Göktaşı, Dünya'ya en yakın geçişini 18 Ocak 2022'de, Türkiye saati ile 00.51'de yapacak.

    NASA: 1994 PC1 asteroidi, Dünya nın yakınından geçecek #1

    2 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTAN GEÇECEK

    Her ne kadar tehlikeli olarak sınıflandırılsa da asteroidin, 2 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği ve Dünya'ya tehdit oluşturmadığına dikkat çekildi.

    Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 5 katına tekabül ediyor.

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