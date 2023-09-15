NASA, 2023 yazını kayıtlardaki en sıcak yaz olarak ilan etti NASA, 1880 yılına kadar uzanan sıcaklık rekorlarını gölgede bırakan 2023 yazının, iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söylüyor.

ensonhaber.com

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Bu yaz size hiç bitmeyen bunaltıcı bir sıcak hava dalgası gibi geldiyse, yalnız değilsiniz.

NASA, perşembe günü yaptığı açıklamada, 2023 yazının kaydedilen en sıcak yaz olduğunu söyledi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden uzmanlar, sıcaklığın El Niño adı verilen doğal iklim düzeniyle birlikte, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

1880'den beri kaydediliyor

Küresel kayıtların tarihi 1880'e kadar uzanıyor. NASA verileri; haziran, temmuz ve ağustos aylarının toplam olarak kaydedilen tüm yazlardan 0,23 santigrat derece daha sıcak olduğunu gösteriyor.

1951 ile 1980 arasındaki ortalama yaz aylarıyla karşılaştırıldığında, 2023 yazı 1,2 santigrat daha sıcaktı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2023 yazının rekor kıran sıcaklıkları sadece bir dizi rakamdan ibaret değil; bunlar gerçek dünyada korkunç sonuçlara yol açıyor. İklim değişikliği, gezegenimiz ve gelecek nesiller için bir tehdit.

NASA'ya göre suçlu insanlar

NASA, iklim değişikliğinin ve bu kadar kavurucu bir yaza yol açan küresel ısınma eğiliminin ardındaki itici güç olarak özellikle insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını gösterdi.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi'ne göre bu sera gazı emisyonlarının çoğu Çin, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor: Kişi başına düşen sera gazı emisyonları ABD ve Rusya'da en yüksek seviyede.

NASA, yüzey hava sıcaklığı verilerini, denizde bulunanlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki binlerce meteoroloji istasyonundan topluyor.

Ajans sadece ham ısı rakamlarına bakmıyor, bunun yerine sıcaklık anormalliklerini hesaplıyor, dolayısıyla sıcaklıkların önceki ortalamalardan ne kadar farklı olduğuna bakıyor.

Kuzey Yarımküre için 2023 yazı sıcaklık olarak rekor kırmış olabilir, ancak Dünya ısınmaya devam ettikçe gelecek yıllarda yeni rekorlar görmemiz muhtemel.