NASA, 2046'da Dünya'ya göktaşı çarpma ihtimalini araştırıyor ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2046 yılında, Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan bir göktaşını gözlemlediğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, İtalya'daki Pisa Kulesi büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını daha önce açıklamıştı.

Dünya'ya çarpma ihtimali var

NASA, "2023 DW" ismini verdiği göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalinin 560'ta bir olduğunu söylüyor. NASA daha önce, 12 binde bir olduğunu söylediği çarpma ihtimalini, daha sonra 710'da bire yükselmişti.

NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, şubat başından bu yana hareketleri takip edilen yaklaşık olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki göktaşı, 23 yıl içinde Dünya'ya en yakın mesafeden geçecek ve potansiyel bir çarpma olasılığına sahip olacak.

NASA verilerine göre, 2023 DW'nin çapı yaklaşık 50 metre olarak hesaplanırken, göktaşının 14 Şubat 2046'da dünyaya 1,8 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

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Göktaşı, saniyede 25 kilometre hızla hareket ederken güneş etrafındaki bir turunu 271 günde tamamlıyor.

Eğer bu göktaşı Dünya'ya çarparsa, 114 yıl önce bir asteroidin Dünya'nın 5 ila 10 kilometre yukarısındadığı Tunguska etkisine benzer düzeyde bir yıkıma neden olabilir.

NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, 27 Eylül 2022'de dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirmiş ve göktaşının yörüngesini az da olsa değiştirmeyi başarmıştı.