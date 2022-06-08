NASA, 27 yıl sonra ilk kez Avustralya’dan roket fırlatacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacağını duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avustralya'dan son roketini 1995 yılında fırlatmıştı. Uzay ajansı, şimdi ise yeniden Avustralya topraklarına dönüyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılacağını ve bu görevin ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştirilecek ilk NASA fırlatması olacağını söyledi.

AA'da yer alan habere göre Albenese, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek." ifadesine yer verdi.

Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile olan iş birliğinin derinliğine dikkati çekti.

Husic, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor." dedi.

Yıldızlar ve gezegenler incelenecek

Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak.

Fırlatmalar 27 Haziran'da başlayacak

Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak.