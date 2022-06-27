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    NASA, 27 yıl sonra ilk kez Avustralya’dan roket fırlattı

    NASA, 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden roket fırlattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:38
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    NASA, 27 yıl sonra ilk kez Avustralya’dan roket fırlattı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avustralya'dan son roketini 1995 yılında fırlatmıştı. Uzay ajansı, şimdi ise yeniden Avustralya topraklarına döndü.

    Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılacağını ve bu görevin ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştirilecek ilk NASA fırlatması olacağını birkaç hafta önce açıklamıştı.

    Söz konusu üçlü roket, ülkenin kuzeyinde yer alan Arnhem Uzay Merkezi'nden, bugün erken saatlerde fırlatıldı.

    Bir sonraki fırlatmanın 4 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Arnhem Uzay Merkezi, dünyada ticari olarak sahip olunan ve işletilen ilk ve tek ekvatoral fırlatma sitesi olarak biliniyor.

    NASA, söz konusu operasyonların ardından tüm materyali ve kalıntıları toplayıp ABD'ye geri götürme sözü verdi.

    NASA

    Yıldızlar ve gezegenler incelenecek

    Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyor.


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