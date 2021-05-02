NASA, 2.9 milyar dolarlık SpaceX anlaşmasını askıya aldı

2024'te gerçekleştirilmesi planlanan insanlı Ay misyonunda SpaceX ile çalışacağını duyuran NASA, anlaşmayı durdurma kararı aldığını açıkladı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

SPACEX İLE ANLAŞMIŞTI

Ay'a gidecek 2 astronotu güvenli bir şekilde Ay yüzeyine indirecek aracın inşası için SpaceX şirketini seçtiğini duyuran NASA, iniş sistemi projesinin sözleşme tutarının ise 2,9 milyar dolar olduğu açıklamıştı.

JEFF BEZOS İTİRAZ ETMİŞTİ

Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin, NASA'nın Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX ile yaptığı anlaşmaya itiraz etmişti.

Blue Origin’in teklifinin avantajlarının yanlış değerlendirildiğini ve SpaceX'in teklifinin teknik zorluklarının küçümsendiğini söyleyen Blue Origin, NASA'nın SpaceX'i seçerek büyük bir hata yaptığını vurgulamıştı.

NASA, SPACEX İLE OLAN ANLAŞMAYI ASKIYA ALDI

NASA, söz konusu itirazdan sonra SpaceX ile yaptığı 2,9 milyar dolarlık anlaşmayı askıya aldı.

NASA, Hükümet Sorumluluk Bürosu'na Blue Origin tarafından yapılan ve ardından Dynetics tarafından da desteklenen itirazlar sonrası, sürecin yeniden değerlendirilmesi için anlaşmayı askıya aldığını belirtti.

Hükümet Sorumluluk Bürosu'nun 4 Ağustos'a kadar konu hakkında bir karara varması bekleniyor. NASA, SpaceX'ten bu süreç boyunca projeye yönelik herhangi bir çalışma yapmamasını istedi.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, SpaceX'i uzay araştırmaları konusunda tekelcilikle suçluyor.

SpaceX ve Blue Origin, ayrıca yetenekli çalışanlar, patentler, NASA sözleşmeleri ve fırlatma rampalarına erişim konusunda şimdiye kadar sürekli birbirleriyle atışmıştı.