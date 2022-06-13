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    NASA, 40 milyon dolarlık iki uydusunu kaybetti

    İki NASA uydusunu yörüngeye yerleştirmesi için özel olarak fırlatılan roket, kalkıştan hemen sonra arızalandı ve uydu projesi başarısız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 09:59
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    NASA, 40 milyon dolarlık iki uydusunu kaybetti

    NASA, çeşitli fırlatma görevleriyle yeni uydularını yörüngeye yerleştirmeye devam ederken, zaman zaman beklenmedik sonuçlar yaşanabiliyor.

    NASA'ya ait hava durumu uydularını taşıyan roket, kalkıştan sonra arızalandı. Uyduları taşıyan uzay şirketi Astra, uyduları yörüngeye yerleştiremediklerini açıkladı.

    40 milyon dolarlık uydular çöp oldu

    Tropics-1 roketi, kasırga tahminlerini iyileştirmeyi amaçlayan 40 milyon dolarlık bir ABD projesinin parçası olan iki küçük NASA uydusu taşıyordu.

    Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatılan roket uzaya ulaştı, ancak üst aşamadaki motor, düşük dünya yörüngesine ulaşmak için gereken yatay hıza ulaşmadan önce kapandı.

    roket

    Venture sınıfı roketini yedi kez fırlatan Astra, son görevle birlikte toplamda beşinci kez başarısız oldu.

    Şubat ayında fırlatılan bir roket de kontrolden çıkmış ve Dünya'ya düşerek dört küçük NASA uydusunu yok etmişti.


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