NASA, 400 yıl önce patlayan yıldızı görüntüledi

NASA'nın X-ışını uydusundan ilk görüntü Dünya'ya ulaştı. Yeni görüntü, 400 yıl önce patlamış bir yıldızı gösteriyor.

NASA'nın geçtiğimiz yıl sonunda uzaya fırlattığı X-ışını Görüntüleme Polarimetri Kaşif (IXPE) uydusu, Dünya'ya ilk görüntüsünü gönderdi.

IXPE gözlem uydusunun yakaladığı yeni görüntüde, 400 yıl önce patlayan bir yıldızın kalıntıları olan Cassiopeia A yer alıyor.

Zengin macenta renkleri, mavi arka planı oluşturan yüksek enerjili X-ışını verilerinin üzerine yerleştirilmiş ışığın yoğunluğundan kaynaklanıyor.

Görüntünün bu bölümü NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi tarafından çekildi ve bu da gaz küresinin merkezinde kompakt bir nesne, muhtemelen bir kara delik veya bir nötron yıldızı olabileceğini gösteriyor.

GÖRÜNTÜ OLDUKÇA ETKİLEYİCİ

Roma'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nde (INAF) görevli ve IXPE'nin baş araştırmacısı Paolo Soffitta, "IXPE'nin yakaladığı Cassiopeia A görüntüsü oldukça etkileyici. Bu süpernova kalıntısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için polarimetri verilerini analiz etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.