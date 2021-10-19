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    NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

    NASA, önümüzdeki haftalarda 7 farklı göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:25
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    NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu cisimlerden bazıları ise potansiyel tehlikeli sınıfında yer alıyor.

    NASA, gezegenimize yaklaşan 7 göktaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'ne göre, bu gök cisimlerinden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.

    13 KASIM'DA TEĞET GEÇECEK

    '2004 UE' isimli söz konusu göktaşı, 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Bunun dışında 6 farklı küçük göktaşı daha yakınımızdan geçip yoluna devam edecek.

    NASA: 7 göktaşı Dünya yı teğet geçecek #1

    50 BİNDE BİR ÇARPMA İHTİMALİ VAR

    Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin Dünya'ya yüz yılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen göktaşı 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

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