NASA açıkladı! Mars'ta organik molekül bulundu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller keşfettiğini açıkladı.

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Canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, uzayda yaşam için en büyük kanıtlardan biri sayılıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller keşfetti.

Türü tespit edilemedi

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın araştırmacılar, organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

Daha önce Mars'taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti.