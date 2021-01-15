NASA aracı Curiosity, Mars'ta 3 bininci gününü geride bıraktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), gezginci robotik aracı Curiosity, Mars'taki keşif görevinde 3 bininci gününü tamamladı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

3 BİN MARS YILINI TAMAMLADI

Keşif aracının 2012'de kızıl gezegenin yüzeyine inmesinden bu yana, 3 bin Mars günü geçti.

Mars, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saat 40 dakikada tamamladığından, bir Mars günü Dünya'dakinden 40 dakika uzun sürüyor.





NASA'nın özel olarak paylaştığı panorama görüntülerinde, Curiosity'nin Eylül 2014'ten bu yana tırmandığı Sharp Dağı bölgesindeki kaya oluşumlarını resmediyor.

2011'de uzaya fırlatılan Curiosity, 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti.

Gezginci robot, 9 yıldır devam eden keşif faaliyetinde kızıl gezegenin geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.

NASA'nın paylaştığı panorama görüntülerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.