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    NASA aracı, uzaydan 50'den fazla metan yayıcı tespit etti

    NASA, bir uzay aracının Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da 50'den fazla metan "süper yayıcı" tespit ettiğini bildirdi.
    • 26.10.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 16:33
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    NASA aracı, uzaydan 50'den fazla metan yayıcı tespit etti

    Fosil yakıt, atık veya tarım sektörlerinde yüksek oranlarda metan yayan tesisler, ekipman ve diğer altyapılara "Süper yayıcılar" deniyor.

    NASA'nın açıklamasına göre, Dünya Yüzeyi Mineral Toz Kaynak Araştırması'nın (EMIT) temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonuna üs kurmasından bu yana; Güneybatı ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da "süper yayıcılar" tespit edildi.

    AA'nın haberine göre, NASA Başkanı Bill Nelson, "Metan gazı emisyonlarını dizginlemek, küresel ısınmayı sınırlamanın anahtarıdır.

    Bu heyecan verici yeni gelişme, araştırmacıların yalnızca metan sızıntılarının nereden geldiğini daha iyi belirlemesine yardımcı olmanın yanı sıra, onların hızlı şekilde nasıl ele alınabilecekleri konusunda fikir veriyor." dedi.

    Nelson, araştırmanın EMIT'in güçlü sera gazını tespit etmek ve onu kaynağında durdurmak için "kritik bir araç" olduğunu kanıtladığını belirtti.

    Daha önce Rusya'da da tespit edilmişti

    Rusya'nın güneyindeki Kemorovo bölgesindeki bir kömür madenindeki metan gazı sızıntısı, bu yılın başlarında uydular aracılığıyla tespit edilmişti.

    NASA aracı, uzaydan 50 den fazla metan yayıcı tespit etti #1


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