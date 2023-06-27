NASA, astronotlar için yapay zeka sohbet robotu geliştiriyor NASA'nın, uzayda astronotlara yardımcı olması için ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanı geliştirdiği öne sürüldü.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Son zamanlarda ChatGPT'nin popüler olması, yapay zeka sohbet botlarına olan ilgiyi artırdı. Instagram ve TikTok dahil olmak üzere, birçok teknoloji şirketi kendi sohbet botlarını geliştiriyor.

NASA da akıma katıldı

NASA'nın, uzayda astronotlara yardımcı olması için ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanı geliştirdiği öne sürüldü.

NASA'da misafir bir araştırmacı olan Dr. Larissa Suzuki, bir yapay zeka asistanının astronotların uzay aracıyla konuşmalarına olanak sağlayacağını ve herhangi bir potansiyel hatayı tespit edebilen yapay zeka destekli bir arayüz sunacağını iddia ediyor.

Yapay zekanın astronotlara olası bir iletişim kopukluğunda yardımcı olacağını belirten Suzuki, bir uzay aracının verileri hemen Dünya'ya göndermek zorunda kalmadan kendi aralarında bilgi paylaşmasına izin verecek olan birleşik öğrenme adında bir yaklaşım üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.