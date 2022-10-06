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    NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı

    NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan uzaya gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:37
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    NASA astronotları SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı

    NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roket, ABD'nin Florida eyaletinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

    Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenen altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından gönderildi.

    NASA'dan Nicole Mann ve Josh Cassada, Japon astronot Koichi Wakata ve kozmonot Anna Kikina'nın yolculuğu 29 saat sürecek.

    Crew-5'in 3 Ekim Pazartesi günü fırlatılması planlanmıştı, ancak NASA ve SpaceX, Ian Kasırgası'nın bir sonucu olarak bunu iki gün ertelemek zorunda kaldı.

    nasa crew

    SpaceX ve NASA ortaklığı

    SpaceX'in mürettebatlı görevlerinin sayısı artıyor: Crew-5, şirket için sekizinci astronot görevi olarak kayda geçerken, 2023 baharından önce iki görev daha planlanıyor.


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