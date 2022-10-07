NASA astronotları uzay istasyonuna ulaştı

NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan uzaya gönderilmişti. Astronotlar, 29 saat sonra uzay istasyonuna ulaştı.

NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roket, dün ABD'nin Florida eyaletinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmıştı.

Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenen altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından gönderildi.

Astronotlar istasyona ulaştı

NASA'dan Nicole Mann ve Josh Cassada, Japon astronot Koichi Wakata ve kozmonot Anna Kikina'nın yolculuğu 29 saat sürdü ve astronotlar istasyona ulaştı.

Crew-5'in 3 Ekim Pazartesi günü fırlatılması planlanmıştı, ancak NASA ve SpaceX, Ian Kasırgası'nın bir sonucu olarak bunu iki gün ertelemek zorunda kaldı.

Crew-5 astronotlarının istasyona ulaşmasıyla birlikte, daha önce istasyonda olan Crew-4 astronotlarının görev süresi doldu. Söz konusu astronotların, birkaç gün içerisinde Dünya'ya inmesi bekleniyor.

SpaceX'in mürettebatlı görevlerinin sayısı artıyor: Crew-5, şirket için sekizinci astronot görevi olarak kayda geçerken, 2023 baharından önce iki görev daha planlanıyor.