NASA astronotları uzay yolculuğu için karantinaya girdi

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği NASA astronotları, fırlatmadan önce karantina altına alındı.

SpaceX'in astronot taşımak için geliştirdiği Crew Dragon mekiği, bir süredir test aşamasında bulunuyordu.

Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından 27 Mayıs'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile fırlatılacak mekik, NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek.





ASTRONOTLAR KARANTİNA ALTINA ALINDI

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının Uluslararası Uzay İstasyonu'na sıçramaması için astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley, iki haftalık karantina sürecine girdi.

Karantinanın sona ermesinin ardından herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde, astronotlar 27 Mayıs'ta istasyona doğru uçacak.





SPACEX' İN İLK İNSANLI SEFERİ OLACAK

Şimdiye kadar istasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyordu. SpaceX'in Crew Dragon mekiği ile gerçekleştirilecek bu görev, şirketin ilk insanlı uzay seferi olacak.

Bu uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD topraklarından gerçekleşecek ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

DAHA ÖNCE KORONA PANİĞİ YAŞANMIŞTI

Daha önce istasyona giden astronotların Dünya'dan fırlatıldığı bölgedeki bir Rus yetkilisinde koronavirüse rastlanması, virüsün uzay istasyonuna da bulaşabileceği endişesine neden olmuştu.